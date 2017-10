© AFP

- Hoffenheim 3:2Hoffenheim huet missen op Freiburg reesen. Et war eng schwéier éischt Hallschent fir den Tabellenzweeten aus der Bundesliga. Eréischt um Donneschdeg gouf et an der Europa League eng batter Néierlag géint Rasgrad aus Bulgarien an och um Sonndeg sollt et net ideal lafen.Zwar konnt Hoffenheim no 14 Minutten a Féierung goen duerch de jonke Robin Hack. De 19 Joer ale Stiermer huet an dëser Partie säin Debut ginn, wat domat also schonns gelonge war. Ma d'Freed war net vu laanger Dauer, well nëmmen eng Minutt méi spéit konnt den Niederlechner no enger flotter Eenzelaktioun schonn nees ausgläichen.Et sollt nach méi déck komme fir Hoffenheim. déi waren nach net richteg sortéiert, ewéi ee Corner vum Schuster zur 2:1 Féierung fir Freiburg gefouert huet. De Ball vum Schuster ass héich erakomm, den Höfler huet mam Kapp verlängert an um zweete Potto stoung de Söyüncü fir de Ball mam Kapp an de Goal ze käppen.No dëser turbulenter Ufanksphas ass dunn awer bis zur Paus näischt méi geschitt.An der zweeter Hallschent gouf et dunn déi éischt Chance fir Hoffenheim an dat duerch den Ochs. E Corner koum op 17 Meter, den Ochs huet volley ofgezunn an huet de Schwolow zu enger Glanzparade gezwongen.Nodeems déi Hoffenheimer an deenen éischte Minutten Drock opbaue konnten, ass et dono dann awer nees méi roueg ginn an de Match huet sech haaptsächlech am Mëttelfeld ofgespillt.An der 87. Minutt konnt Freiburg mam 3:1 dann awer de Match fir sech entscheeden. De Pascal Stenzel hat keng Problemer de Ball am Filet ënnerzebréngen no enger Virlag vum Petersen.4 Minutte méi spéit huet Hoffenheim nach eng Kéier den Uschloss fonnt duerch e Selbstgoal vum Schuster. Dëse wollt no engem Fräistouss de Ball klären, mee de Ball ass dann awer am eegene Goal gelant.Dëse Goal koum awer ze spéit a Freiburg gewënnt mat 3:2 géint Hoffenheim. Eng staark éischt Hallschent vu Freiburg ass duergaangen fir sech duerchzesetzen.