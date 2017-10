© Cliff Block

D'Haushäre esou wuel ewéi och d'Gäscht haten ee gudde Start an d'Saison higeluecht. Et waren déi Hammer, déi awer de bessere Start an dës Partie haten. Schonns no 4 Minutte gouf et déi éischt Chance fir den RM Hamm Benfica. Et war de Mokrani, deen dovunner profitéiere konnt, dass déi Hueschterter Defense de Ball net hannen eraus krut. De Schoss vum Buteur konnt allerdéngs am leschte Moment nach ofgewiert ginn.An der 7. Minutt war et erëm d'Lokalequipe, déi sech gewisen huet. De Yao gouf flott lancéiert a konnt sech eleng virum Sauber presentéieren, ma de Keeper vun Hueschtert hat d'Iwwerhand behalen.Eng Minutt méi spéit koum dunn dat éischt Liewenszeeche vun Hueschtert. De Battaglia huet sech een Häerz geholl an ee stramme Schoss aus der Distanz ofginn, dee säin Zil awer nëmme knapps verfeelt huet.An der 38. Minutt ass de Ball dunn eng éischte Kéier am Filet gelant. De fréiere Spiller vun der Fola, de Ronny Souto huet de Ball onhaltbar aus 16 Meter Distanz an de rietsen Eck geschoss. Mat dëser verdéngter 1:0 Féierung goufen och d'Säite gewiesselt.Ma och no der Paus war d'Equipe vum Cents déi dominant Formatioun um Terrain.De Mokrani war et, deen an der 62. Minutt op 2:0 erhéije konnt. De Buteur vun Hamm huet sech duerchgesat géint een Defenseur vun Hueschtert an huet de Ball dunn an de laangen Eck erageschoss.Hueschtert huet sech immens schwéier gedoen am Spill no vir an och hanne ware si ëmmer nees ufälleg. An der 89. Minutt krut de Gomes déi giel Kaart gewisen, ma de Spiller vun Hamm sollt d'Partie net fäerdeg spillen, dat well hien nëmme 4 Minutte méi spéit eng zweet Giel krut an domat huet hien den Terrain fréizäiteg misse verloossen. Een uschléissende Fräistouss vun Hueschtert huet fir keng Gefor gesuergt.Hamm wënnt um Enn verdéngt mat 2:0 a klëmmt an der Tabell op déi drëtte Plaz an ass domat éischte Verfolger vum Spëtzenduo.