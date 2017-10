An enger serréierter Partie gewënnt de Racing iwwerraschend mat 77:69 géint d'Etzella.No enger ausgeglachener Ufanksphase, konnt sech d'Etzella am Schluss vum éischte Véierel däitlech mat 26:13 ofsetzen. Esou huet et och no enger däitlecher Affär ausgesinn, mee am zweete Véierel ass de Racing besser an de Match komm a konnt däitlech ophuelen. Bei der Etzella huet d'Ballzirkulatioun net méi esou fonctionnéiert wéi am éischte Véierel an esou ass et mat engem 37:35 an d'Paus gaangen.Am drëtte Véierel konnt den Opsteiger souguer a Féierung goen a konnt sech tëschenduerch mat 9 Punkten ofsëtzen. D'Etzella ass awer dru bliwwen an hu sech nees erugekämpft. Am leschte Véierel huet beim Racing ee vun hiren Topscorer, den Eric McAllister, misste blesséiert den Terrain verloossen. D'Etzella huet am leschte Véierel nach eng kéier alles probéiert fir de Match ze dréinen, ma um Enn sollt et net duergoen.