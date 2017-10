Sport: Am meeschte gelies

De Florent Malouda am Asaz géint de Lars Gerson, bei der 0:2-Defaite vun de Roude Léiwen de 25. Mäerz 2011 am Kader vun der Euro 2012 géint Frankräich. © Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

De Florent Malouda an den Dan Da Mota tauschen d'Trikoten nom Match. © Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

De Florent Malouda, fréiere Spiller vun Chelsea, deen 2012 d'Champions League gewonnen hat an deen 2006 mat Frankräich Vizeweltmeeschter gouf, war um Training beim FC Déifferdeng 03.Weider Informatioune verréit de Facebook-Post leider net ...Am Kader vun der Euro 2012 hat de Florent Malouda och géint Lëtzebuerg gespillt an 2:0 gewonnen.