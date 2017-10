Screenshot vun der BILD-Homepage um Mëttwoch den Owend. © Bild

Déi lescht Woch hat Bayern München sech no der 0:3 Defaite géint Paris Saint-Germain vum Carlo Ancelotti getrennt. Elo soll wuel de Jupp Heynckes Bayern München nees op déi richteg Spuer bréngen, dat mellt e Mëttwoch den Owend déi däitsch Bild-Zeitung.De Jupp Heynckes ass keen neit Gesiicht bei de Münchener. Hie souz ëmmerhi schonn 3 Mol op der Trainerbänk vum däitsche Rekordmeeschter, dat war an de Joren 1987-1991, 2009 a vun 2011-2013 de Fall.2013 hat hie mat Bayern München d'Coupe, de Meeschtertitel an d'Champions League gewonn an hat duerno e Schlussstréch ënnert seng Karriär als Trainer gezunn.