Tschechien konnt sech um Donneschdeg mat 2:1 géint Aserbaidschan duerchsetzen a spréngt an der Tabell domat op déi 3. Plaz. Aserbaidschan ass nëmme méi op der 4. Plaz. Ma keng vu béiden Equippe ka méi un Nordirland oder Däitschland erukommen. De Kopic hat Tschechien a Féierung bruecht. No der Paus konnt den Izmailov per Eelefmeter ausgläichen, ma de Barak huet an der 66. Minutt den 2:1 konnte markéieren.Polen hat keng weider Problemer sech géint Armenien duerchsetzen. Um Enn steet eng kloer 6:1 Victoire ënnert dem Stréch. D'Goaler konnten de Grosicki, de Wolski, de Lewandowski an de Blaszczykowski markéieren. De Lewandowski konnt direkt dräimol markéieren. Polen steet souverän op Plaz 1 am Grupp E. Den Éieregoal fir Armenien huet den Hambardzumyan an der 39. Minutt geschoss, d'Virlag koum vum Mkhitaryan.

Den Iwwerbléck vun de Matcher um Donneschdeg den Owend

Ugepaff um 18 Auer:Aserbaidschan -1:2Armenien -1:6Ugepaff um 20.45 Auer:San Marino - NorwegenNordirland - DäitschlandRumänien - KasachstanMontenegro - DänemarkMalta - LitauenEngland - SlowenienSchottland - Slowakei