Extrait Luc Holtz



Den Ament kritt de 17 Joer ale Spiller bei sengem Veräin zu Metz keng Spillzäit. Dat ass keng einfach Situatioun fir d'Ausnahmetalent. Dat weess och den Nationaltrainer Luc Holtz. Den Nationaltrainer gesäit e Problem doranner, dass an der Presse scho vill iwwert de Vincent Thill geschriwwe gouf an en och ëmmer nees sollicitéiert gëtt vun internationalen Top-Veräiner. De Luc Holtz huet kierzlech nach héieren, dass nees en internationale Veräin um Lëtzebuerger interesséiert ass. Den Nationaltrainer ka verstoen, dass dat vir e jonke Spiller net einfach ze geréieren. Dem Luc Holtz seng Philosophie bei esou jonke Spiller ass et hinne Spillzäit ze ginn, well si sech senger Meenung no sou am beschten an am séierste kéinten entwéckelen.