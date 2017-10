Sport: Am meeschte gelies

D'Roberta Vinci muss wéinst enger Blessur den Tournoi op der Kockelscheier op der Säit loossen © Pressphoto.rtl.lu / ARCHIV

D’Tscheschin Lucie Safarova (WTA 31), d’Franséisin Océane Dodin (WTA 60) an déi italienesch Gewënnerin vun 2010 Roberta Vinci (WTA 88) hu wéinst Blessur Forfait deklaréiert.

Domadder réckelt d’Kanadierin Eugénie Bouchard (WTA 79), déi domadder hir Wildcard kann ofgin, direkt an den Haapttableau. Och d’US Amerikanerin Madison Brengle(WTA 84) an d‘Kroatin Petra Martic (WTA 85) stinn direkt am 32er Tableau.