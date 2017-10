Gruppecoaching mat der Sportpsychologin (05.10.2017) Di lescht Deeg war den traditionelle Stage vun der Football-Nationalequipe, um Mëttwoch stoung e Gruppecoaching mat der Sportpsychologin um Programm.

Datt se et kënnen, hu se scho géint d'Fransouse bewisen, ma am Virfeld vun de Spiller géint Bulgarien a Schweden gëtt sech weider op alle Niveaue virbereed - an och am Kapp.Wéi um sport-psychologesche Plang do mat de Footballiste geschafft gëtt, war d'Violetta Caldarelli sech e Mëttwoch ukucken.