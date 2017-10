© RTL Radio Lëtzebuerg / Serge Olmo

Luc Holtz: Houffreg op meng Jongen (10.10.2017) Reaktioun vum Trainer vun der Lëtzebuerger Football-Nationalequipe nom Match.

Den 1:0 fir Lëtzebuerg (10.10.2017) Den Olivier Thill huet de Goal an der 3. Minutt geschoss.

Den 1:1 fir Bulgarien (10.10.2017) Den Chochev konnt de Goal an der 68. Minutt markéieren.

Reaktioun vum Olivier Thill (10.10.2017) De Lëtzebuerger huet an der 3. Minutt den 1:0 fir de Grand-Duché geschoss.

Reaktioun vum Jonathan Joubert (10.10.2017) De Keeper vun der Nationalequipe nom 1:1-Remis géint Bulgarien.

No der 0:8-Defaite géint Schweden e Samschdeg hat d'Lëtzebuerger Nationalequipe am leschte WM-Qualifikatiounsmatch géint Bulgarien eppes gutt ze maachen. D'Lëtzebuerger hunn dann och eng Reaktioun gewisen. D'Spiller si mat enger ganz anerer Kierpersprooch opgetrueden, si méi gelaf a stoungen däitlech méi kompakt. An der 3. Minutt huet den Olivier Thill den 1:0 geschoss. An der 68. Minutt huet den Chochev fir den 1:1 gesuergt. D'Lëtzebuerger hunn an der zweeter Hallschent deelweis gewackelt, ma um Enn ass et e verdéngten 1:1 Remis. Domadder hunn d'Lëtzebuerger 6 Punkten an dëser Campagne gesammelt.De Luc Holtz hat nom Match vill Luef fir seng Jongen an huet sech houfreg gewisen.De Match hätt fir d'Lëtzebuerg net besser kéinten Ufänken. An der 3. Minutt konnt d'Equipe vum Luc Holtz duerch e Goal vum Olivier Thill mat 1:0 a Féierung goen. De Rodrigues hat sech op der lénker Säit behaapt an de Ball an d'Mëtt ginn. Dat ronnt Lieder konnt aus dem Strofraum degagéiert ginn, ma den Olivier Thill stoung genee richteg a konnt aus 16 Meter ganz dréchen op 1:0 setzen.No der Féierung vun de Lëtzebuerger ass et ëmmer erëm hin an hier gaangen, ma op béide Säite gouf et Feeler am Opbau an déi ganz grouss Chancë gouf et net. Kuerz virun der Paus haten d'Haushären dunn direkt e puer gutt Chancen hannereneen. E Schoss vum Turpel ass vum bulgaresche Keeper paréiert ginn. Am Strofraum war duerchenaner an de Ball ass net richteg degagéiert ginn, sou dass och den Olivier Thill an de Martins konnten ofzéien, ma hir Schëss konnte geblockt ginn. Kuerz drop war et eng weider gutt Chance. De Joachim hat de Ball eraus op de Skenderovic ginn, deen hat an d'Mëtt op den Turpel geflankt, mä säi Schoss war net plazéiert genuch. D'Bulgaren haten an der éischter Hallschent keng ganz grouss Goalchance, sou dass den 1:0 an der Paus an d'Rei geet.No der Paus hunn d'Spectateuren eng animéiert Partie gesinn. An der 52. Minutt hunn d'Lëtzebuerger e gudde Konter erausgespillt, ma de Joachim an den Turpel hu sech et selwer ze komplizéiert am Strofraum gemaach. An der 55. Minutt waren d'Bulgare geféierlech an de Strofraum vun de Lëtzebuerger gezunn, de Rodrigues konnt klären. An der nämmlechter Minutt war eng Flank vum Popov ganz geféierlech virun de Goal komm, de Joubert war awer op Zack a konnt de Käpper vun engem bulgaresche Spiller halen. D'Bulgare si geféierlech bliwwen, hunn d'Lëtzebuerger ënner Drock gesat, e Goal loung an der Loft a sollt och falen. No enger Flank vum Delev hat den Chochev an der 68. Minutt keng Problemer de Ball am Goal ënnerzebréngen. Den 1:1-Ausgläich.D'Lëtzebuerger hunn duerno weider gewackelt an haten hir Problemer d'Bulgaren aus dem Strofraum ze halen. Dobäi koum, dass de Jans sech blesséiert huet an net méi konnt weider spillen.An enger chaotescher Schlussphas hunn d'Lëtzebuerger kee weidere Goal méi zougelooss, konnten awer selwer och kee méi markéieren, sou dass d'Partie mat engem 1:1 op en Enn geet an d'Rout Léiwen ee Punkt am Grand-Duché halen.Domadder huet Lëtzebuerg um Enn vun der WM-Qualifikatioun 6 Punkten um Konto.Am Grupp A vun de Lëtzebuerger konnt Frankräich sech mat 2:1 géint Wäissrussland behaapten an ass bei der WM mat dobäi. Holland wënnt mat 2:0 géint Schweden, ma dat geet net duer. Schweden ass am Playoff, Holland verpasst d'Weltmeeschterschaft a Russland.

Hei den Iwwerbléck vun alleguer de Matcher um Dënschdeg

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte. 1 Frankreich 10 7 2 1 18:6 12 23 2 Schweden 10 6 1 3 26:9 17 19 3 Niederlande 10 6 1 3 21:12 9 19 4 Bulgarien 10 4 1 5 14:19 -5 13 5 Luxemburg 10 1 3 6 8:26 -18 6 6 Weißrussland 10 1 2 7 6:21 -15 5

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte. 1 Portugal 10 9 0 1 32:4 28 27 2 Schweiz 10 9 0 1 23:7 16 27 3 Ungarn 10 4 1 5 14:14 0 13 4 Färöer 10 2 3 5 4:16 -12 9 5 Lettland 10 2 1 7 7:18 -11 7 6 Andorra 10 1 1 8 2:23 -21 4

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte. 1 Belgien 10 9 1 0 43:6 37 28 2 Griechenland 10 5 4 1 17:6 11 19 3 Bosnien-Herzegowina 10 5 2 3 24:13 11 17 4 Estland 10 3 2 5 13:19 -6 11 5 Zypern 10 3 1 6 9:18 -9 10 6 Gibraltar 10 0 0 10 3:47 -44 0

- Wäissrussland 2:11:0 Griezmann (27'); 2:0 Giroud (33'); 2:1 Saroka (44')Lëtzebuerg - Bulgarien 1:11:0 O. Thill (3'); 1:1 Chochev (68')- Schweden 2:01:0 Robben (16'); 2:0 Robben (40')- Andorra 4:01:0 Ikaunieks (11'); 2:0 Sabala (19'); 3:0 Sabala (59'); 4:0 Tarasovs (63')- Färöer Inselen 1:01:0 Böde (81')- Schwäiz 2:01:0 Djourou (41'/ Selbstgoal); 2:0 Silva (57')- Zypern 4:01:0 Hazard (12'); 2:0 Hazard (52'); 3:0 Hazard (62'); 4:0 Lukaku (78')Estland -1:20:1 Hajrovic (48'); 1:1 Antonov (75'); 1:2 Hajrovic (84')- Gibraltar 4:01:0 Torosidis (32'); 2:0 Mitroglou (61'); 3:0 Mitroglou (63'); 4:0 Gianniotas (78')

