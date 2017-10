Nodeems den Handball Esch Ufank September am EHF-Cup an der éischter Ronn eliminéiert gouf, ass et dëse Weekend um HB Käerjeng an de Red Boys Déifferdeng.

Virschau Coupe d'Europe / Reportage Gilles Tricca





Den Allersmatch vun de Red Boys Déifferdeng géint d'Litauer vu Kaunas gëtt e Samschdeg den Owend um 20 Auer zu Uewerkuer ugepaff. No enger komplizéierten Preparatioun, wou vill wichteg Akteure mat Blessure geplot waren, probéieren d'Red-Boys sech e Samschdeg awer vun der beschter Säit ze presentéieren. E puer wichteg Informatiounen hunn di Déifferdenger scho mat op de Wee kritt, esou den Dan Scheid. D'Spiller kruten e puer Videoen a konnte sech déi och ukucken. De Géigner spillt dacks eng 5:1-Defense an en ass grouss gewuess. Duerch dës Informatioune wëssen d'Red Boys wat op se wäert duerkommen.



De Retourmatch ass de 14. Oktober zu Kaunas.





D'Ambitioune vu béide Veräiner si kloer. An zwar eng Ronn an dësem Challenge-Cup weider ze kommen. Di Käerjenger wësse schonn e Samschdeg den Owend op se an der 1/16-Finall stinn. Si spillen nämlech e Freideg den Owend 20.30 Auer den Allersmatch an e Samschdeg den Owend um 18 Auer de Retourmatch géint Shaktar Donetsk aus der Ukrain. E Géigner, dee fir d'éischte Kéier bei dëser Competitioun mat derbäi ass. Béid Partië sinn um Käerjenger Dribbel. Dësen Heemvirdeel wëllen di Käerjenger och notzen. Den Tommaso Cosanti war och no der Defaite e Samschdeg géint Esch direkt op dësen internationale Rendez-vous fokusséiert.