Et ass den zweetleschte Spilldag an der Qualifikatiounsronn fir d'Weltmeeschterschaft 2018 a Russland.En Donneschdeg an e Freideg gouf scho gespillt, e Samschdeg sinn dann nach d'Gruppen A, B an H drun - am Grupp A ass jo och Lëtzebuerg dran.Aktuell sinn ewell qualifizéiert: Italien, Russland, Brasilien, Iran, Japan, Mexiko, Belsch, Saudi-Arabien, Südkorea, Däitschland an England.Den 1. Dezember ginn a Russland déi 8 Gruppe fir d'WM ausgeloust. De Nofolger vum Weltmeeschter Däitschland gëtt tëscht dem 14. Juni an dem 15. Juli 2018 gesicht.

Alleguer d'Resultater vun e Freideg am Iwwerbléck

Gespillt gouf an de Gruppen D, I a G:Ugepaff um 18 AuerGeorgien - Wales 0:1Ugepaff um 20.45 AuerIrland - Moldawien 2:0Italien - Mazedonien 1:1Kosovo - Ukrain 0:2Kroatien - Finnland 1:1Liechtenstein - Israel 0:1Éisträich - Serbien 3:2Spuenien - Albanien 3:0Tierkei - Island 0:3Doduerch ass Spuenien am Grupp G duerch, Italien muss an deem Grupp wuel an de Play-off.Fir Island gesäit et den Ament och ganz gutt aus ...[coments]