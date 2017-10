Den Ament gesäit et esou aus, wéi wann hie während 2 Méint keng Tennisrackett dierf an de Grapp huelen.

© pressphoto (Archiv)

De Gilles Muller ass ënnert anerem an Holland a Behandlung, do wou hien och schonns war, wou hie sech eng éischte Kéier um Ielebou blesséiert hat.Nom ATP-Tournoi zu Metz am September hat de Gilles Muller e Stréch ënnert dës Saison gezunn.