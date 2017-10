Sport: Am meeschte gelies

X

Nieft den 10 Deeg Repos muss den Enes Mamutovic 2 bis 3 Woche pausen. De Mathias Jänisch ass mat enger Gripp gehäit. Et geet och lues besser, ob et awer fir e Samschdeg schonn duergeet ass nach net kloer. Feelen di jo och déi zwee blesséiert Proffie Maxime Chanot a Lars Gerson an de Proffi Laurent Jans, dee gespaart ass.

De fréiere Proffi Mario Mutsch dierft no senger Blessure de Wee an d'Equipe erëmfannen.

Besonnesch wat d'Defense ugeet, huet den Nationaltrainer Luc Holtz nach e puer Gedanken ze féieren, well bis ob de Chris Philipps, schéngen, wann et beim Jänisch net geet, nach 3 vu 4 Plazen op.