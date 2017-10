Bei den Damme war den Tabelleleader CHEV Dikrech spillfräi. Bei den Hären ass um Sonndeg nach d'Partie tëscht dem CHEV Dikrech an dem HB Péiteng. D'Partie vu Käerjeng géint d'Red Boys ass op Grond vum EHF Cup verluecht ginn.

Hären

HC Bierchem - HB Diddeleng (20.00 Auer)HBC Schëffleng - HB Esch (20.15 Auer)

Dammen

- Red Boys 37:13D'Käerjenger Damme sinn als Favorit an d'Partie gaangen an dëser Roll si si och nokomm. Schonns an der Paus war et eng ganz kloer 15 op 7 Féierung fir d'Lokalequipe. D'Jennifer Zuk, d'Semina Radoncic an d'Poenar-Leordean hunn de Gäscht d'Liewe schwéier gemaach. An der zweeter Hallschent ass et dunn nach méi déck komm fir d'Gäscht. D'Red Boys krute kee Fouss méi op de Buedem an hu sech um Enn mat 37 op 13 misse geschloe ginn. Ganz kloer Victoire fir d'Käerjenger Dammen, déi virun allem an der zweeter Hallschent hei méi ewéi iwwerzeegt hunn.Museldall -14:22Den amtéierende Champion a Coupe-Gewënner huet sech schwéier gedoe géint d'Damme vun Diddeleng. Diddeleng konnt sech séier eng 6:2 Féierung erspillen. D'Damme vun der Musel konnten dunn op 5:7 verkierzen, ma dat sollt dee leschte Goal an der éischter Hallschent bleiwen vum amtéierende Champion. Zur Paus war et een 12 zu 5 Avantage fir Diddeleng. Och an der zweeter Hallschent konnt de Museldall sech net méi zeréckkämpfen, esou dass si um Enn mat 14 op 22 géint Diddeleng verléieren.HBC Schëffleng -23:30Eng ganz spannend éischt Hallschent gouf et zu Schëffleng. D'Lokalequipe huet sech schwéier gedoen a louch zur Paus mat 12 op 14 hannen. An der zweeter Hallschent konnt de Standard sech dunn awer direkt ofsetzen an um Enn wanne si kloer mat 30 op 23 zu Schëffleng.