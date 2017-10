© Gilles Tricca

Käerjeng krut et nees mat den Ukrainer vun Donetsk ze dinn. Den Allersmatch e Freideg konnten déi Käerjenger mat 32 op 30 gewannen. Domat stinn d'Chancë fir d'Häre vu Käerjeng weiderhi gutt. D'Red Boys vun Déifferdeng kréien et méi spéit um 20.00 Auer mat Kaunas aus Litauen ze dinn.- HC Shakhtar 37:28An der éischter Hallschent konnten d'Lëtzebuerger iwwerzeegen, op alle Fall wann een op de Punktestand kuckt, well do stoung et an der Paus 20 zu 15 fir déi Käerjenger. Wann ee méi kritesch ass, kann ee soen, dass d'Defense, déi normalerweis ëmmer ganz gutt steet, um Samschdeg net esou gutt war.Nom Säitewiessel sinn déi Käerjenger ganz staark aus der Vestiaire komm a si konnte sech séier een zweestellegen Avantage erausspillen. No 40 Minutte stoung et 27 op 17 fir d'Lëtzebuerger.Um Enn wënnt Käerjeng kloer mat 37 op 28 géint Donetsk an ass domat een Tour weider. Am nächsten Tour waart elo Krasnodar aus Russland.