Bei den Häre war um Sonndeg de Spëtzematch tëscht dem Leader Racing an dem aktuelle Champion der Amicale vu Steesel. Bei den Damme krut Diddeleng et mat Konter ze dinn a Steesel mam Telstar.

Hären

Etzella -81:85Et ass weiderhin net der Etzella hir Saison, dat well een och géint d'Musel Pikes verluer huet. Schonns an der éischter Hallschent gouf et 12 Ballverloschter bei der Etzella, si hu vu bausse praktesch näischt getraff an de McNutt, de groussen Amerikaner gouf einfach net an d'Spill agebonnen, esou dass d'Pikes einfacht Spill haten. An der Paus stoung et schonns 50 zu 29 fir d'Gäscht.Zum Ufank vun der zweeter Hallschent ass de Pikes 4 Minutte laang net vill gelongen, si konnten hei nëmmen 2 Punkte markéieren an do hunn déi Ettelbrécker ugefaangen vu baussen ze treffen. Mat flotten Dräier konnte si op 2 Punkten nees erukommen. An der Schlussphas war et virun allem de Gilles Polfer, dee ganz gutt getraff huet. Um Enn ass et awer net ganz duergaangen an d'Pikes gewannen um Enn dann awer ganz knapp mat 85 op 81.- Racing 67:57Den aktuellen Tabelleleader, de Racing huet missen op Steesel reesen, bei den aktuelle Champion. Dass dat net einfach géing ginn, war vun Ufank u gewosst, ma béid Equippen hu sech immens schwéier gedoen. Et gouf net vill Kierf ze gesinn. D'Defense vum Racing stoung immens gutt an huet Steesel gezwonge vill vu baussen ze schéissen, wat hinnen awer net esou gutt gelongen ass. Ma och Steesel stoung hanne ganz gutt. De Racing huet sech an der Offensiv immens schwéier gedoe géint déi staark Defense vun der Amicale. An der Mëtt vum drëtte Véierel stoung et 34 op 25 fir Steesel.An der zweeter Hallschent war et dat nämmlecht Bild, ma et sollt nach eng Kéier knapp ginn, dat well de Racing nach eng Kéier op 5 Punkten erukoum. Um Enn sollt et awer net duergoen a Steesel ka sech um Enn mat 67 op 57 géint de Racing behaapten.Sparta Bartreng -82:92Esch konnt sech géint d'Sparta Bartreng duerchsetzen, dat mat op. Domat hunn elo och déi Escher 7 Punkten an der Tabell a sinn domat gläich op un der Spëtzt mat der Amicale, de Musel Pikes an dem Racing.Contern -92:103Den T71 Diddeleng huet um Sonndeg ee gudden Dag erwëscht. Si konnten zu Contern mat 103 op 92 gewannen an hunn elo no 4 Spilldeeg 6 Punkten um Kont.Residence Walfer - Hiefenech (18.00 Auer)

Dammen

- Residence Walfer 77:61D'Equipe aus dem Gréngewald wollt um Sonndeg géint d'Damme vu Walfer déi éischt Victoire feieren. Ma am éischte Véierel waren et awer d'Gäscht, déi d'Partie kontrolléiert hunn. Dëst sollt sech awer am zweete Véierel änneren. Hei huet d'Lokalequipe virun allem an der Offensiv vill besser agéiert. Si konnten an dësem Véierel mat 22 Punkten duebel esou vill Punkte schéissen ewéi déi géigneresch Equipe. Zur Paus stoung et 36 zu 29 fir d'Damme vun Hueschtert.Och an der zweeter Hallschent sollt et net anescht goen. Den drëtte Véierel konnt de Gréngewald op dräi Punkten huelen, esou dass si mat engem zweestellegen Avantage an de Schlussvéierel gaange sinn. Virun allem déi zwou Amerikanerinne konnten iwwerzeegen, béid Spillerinne konnte méi ewéi 20 Punkte markéieren. Um Enn wënnt Hueschtert den éischte Match vun der Saison an dat mat 77 op 61.- Telstar Hesper 85:583 Matcher, 3 Victoiren, dëst war de Bilan vun de Steeseler Dammen an der lafender Saison virum 4. Spilldag. Um Sonndeg sollt nach eng Victoire dobäi kommen, dat géint d'Equipe vun Hesper. Schonns am éischte Véierel konnte si de Grondstee fir hir Victoire leeën. 25 op 11 stoung et virum Ufank vum zweete Véierel. Dës Dominanz hu si iwwer de ganze Match behalen an um Enn wënnt den amtéierende Champion kloer mat 85 op 58.Etzella -69:78D'Musel Pikes hu sech um éischte Spilldag an der Verlängerung géint Steesel misse geschloe ginn, ma zanterhier konnte si zwou Victoirë verzeechnen, dat géint de Gréngewald a géint d'Sparta. Dohier si si hei favoriséiert an d'Partie gaangen. Dëser Roll si si an der éischter Hallschent och méi ewéi nokomm. Zur Paus war et nämlech ee ganz kloren Avantage vun 18 Punkten, et stoung do 48 zu 30.Ma d'Damme vun der Etzella wollte sech doheem am Däich net esou séier geschloe ginn. Si hunn an der zweeter Hallschent de Schalter ëmgeluecht a konnten hire Réckstand verkierzen. Et sollt awer net duergoe fir d'Partie nach eng Kéier komplett ze dréinen. Um Enn wannen d'Pikes mat 9 Punkte Virsprong.- Diddeleng 71:57Diddeleng huet um Sonndeg déi éischt Néierlag missen akzeptéieren, dat géint d'Equipe vu Contern. Diddeleng ass einfach net an de Match komm a Contern huet dëst äiskal ausgenotzt. An den éischten dräi Véierel konnt ee sech ee groussen Avantage erausspillen, esou dass een et am leschte Véierel méi lues ugoe konnt. Um Enn steet eng kloer 71 op 57 Victoire ënnert dem Stréch. Domat hu béid Equippen elo 7 Punkten.Sparta Bartreng -87:93An enger ganz spannender Partie konnten d'Damme vum Basket Esch sech knapps mat 6 Punkte Virsprong géint d'Sparta Bartreng duerchsetzen. Dono huet et am Ufank awer guer net ausgesinn, well nom éischte Véierel hat d'Sparta sech ee komfortabele Virsprong vun 10 Punkten erkämpft, ma dat sollt net duergoen.