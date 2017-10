Um Sonndeg gouf an de Gruppen E, F an C gespillt, et waren déi lescht Matcher an dëse Gruppen.

© afp

An hei sinn nach Decisioune gefall. Schottland huet déi zweet Plaz net konnte verdeedegen a Polen séchert sech déi éischt Plaz am Grupp E.

Grupp E:

Polen ass bei der WM dobäi. © afp

Dänemark - RumänienDe Christian Eriksen konnt den 1:0 fir Dänemark markéieren, dat an der 59. Minutt per Eelefmeter. Bei Rumänien war et den Ganea, deen an der 63. Minutt déi giel-rout Kaart gewise krut. Den Deac konnt an der 88. Minutt nach ausgläichen. Domat steet Dänemark um Enn op der zweeter Plaz am Grupp E, dat mat 22 Punkten, dat sinn der 5 manner ewéi Polen, déi sech also direkt fir d'WM qualifizéieren.Kasachstan - ArmenienDen Dortmunder Mkhitaryan konnt Armenien an der 36. Minutt mat 1:0 a Féierung bréngen. Ma an der zweeter Hallschent konnt den Turysbek fir Kasachstan ausgläichen. Kasachstan gëtt domat Tabelleleschten an Armenien kënnt op déi zweetlescht Plaz.- Montenegro 4:2Polen konnt sech schonns no 16 Minutten mat 2 Goaler ofsetzen, ma dat huet Montenegro net zeréckgehalen, si konnten an der 83. Minutt op 2:2 ausgläichen. Ma och Polen huet do nees reagéiert, de Lewandowski konnt Polen op een Neits a Féierung bréngen, ier de Stojkovic een Eegegoal zum 4:2 Schlussresultat geschoss huet. Polen steet domat souverän mat 25 Punkten un der Spëtzt an ass qualifizéiert fir d'Weltmeeschterschaft a Russland.

Grupp F

Litauen -0:1England konnt sech um Sonndeg duerch ee Goal vum Kane an der 27. Minutt vum Eelefmeterpunkt aus géint Litauen duerchsetzen. An der Tabell sti si um Enn kloer op der éischter Plaz mat 26 Punkten.- Malta 3:0D'Slowakei konnt sech um Sonndeg déi zweet Plaz an der Tabell sécheren, dat duerch eng kloer 3:0 Victoire géint Malta. Den Nemec konnt an der 33. an an der 62. Minutt markéieren. Den Ondrej Duda, de Spiller vun Hertha BSC Berlin huet mat sengem Goal fir den 3:0 a gläichzäiteg fir d'Schlussresultat gesuergt. Domat steet d'Slowakei op der zweeter Plaz mat 18 Punkten.Slowenien - SchottlandSchottland ass als Tabellenzweeten a Slowenien gereest, dat mat 17 Punkten. Hannendru koumen d'Slowakei a Slowenien mat 15, respektiv 14 Punkten. De Griffiths konnt Schottland an der 32. Minutt a Féierung bréngen, ma dono ass d'Saach e bëssen aus dem Rueder gelaf. De Bezjak konnt direkt zweemol fir Slowenien markéieren, och wann de Snodgrass an der 88. Minutt nach ausgläiche konnt, ass et wéinst dem méi schlechte Goalverhältnis net duergaange fir déi zweet Plaz ze halen.

Grupp C:

Tschechien - San Marino (20.45 Auer)Däitschland - Aserbaidschan (20.45 Auer)Norwegen - Nordirland (20.45 Auer)