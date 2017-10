Sport: Am meeschte gelies

D'Angelique Kerber © AFP

D'Finalistin vun de US-Open gëtt vun enger aner Topspillerinn ersat, déi allerdéngs den Ament ferm mat der eegener Form ze kämpfen huet. D'Angelique Kerber, fréier Nummer 1 op der Welt, kennt nämlech a Plaz vum Madison Keys op d'Kockelscheier.

Déi Däitsch ass an Tëschenzäit bis op déi 12. Plaz an der Weltranglëscht zeréck gefall.



Donieft ass et d'Informatioun, datt d'Andrea Petkovic eng Wildcard fir den Haapttableau vum Tournoi kritt.