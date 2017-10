© Cliff Block

No engem 1:1 de leschten Donneschdeg géint Slowenien sollt et e Méindeg den Owend nach e Krack méi schwéier ginn - dat war kloer, well Frankräich de Favorit war an no 2 Matcher scho 6 Punkten um Kont hat an och op der éischter Plaz vun der Tabell stoung.D'Lëtzebuerger U21-Nationalequipe stoung no 4 Matcher mat 4 Punkten op der 4. Plaz - dat war d'Ausgangspositioun virum Match ...Ma et gouf eng Iwwerraschung: An der Paus war Lëtzebuerg mat 2:0 géint Frankräich vir!Et war ganz gutt ugaange fir d'Jonge vum Trainer Manuel Cardoni, schonn an der 9. Minutt konnt den Edvin Muratovic no Zouspill vum Carlson vun der rietser Säit markéieren.Et sollt esou esouguer nach besser kommen, no engem Feeler vum Diop op den Muratovic am 16-Meter gouf et en Eelefmeter, deen de Gefoulten an der 27. Minutt selwer eragesat huet.2:0 fir d'Rout Léiwe goung et an d'Paus. An et huet ee kee Klassenënnerscheed tëscht béide Formatioune gesinn.Ganz schlecht hunn dogéint déi zweet 45 Minutte fir d'Lëtzebuerger Formatioun ugefaangen. Nëmmen zwou Minutte ware gespillt, du konnt den Terrier aus 5 Meter no Zouspill vum Bamba verkierzen. No 47 Minutten also nach just 2:1.Dunn ass den Drock vun de Gäscht ëmmer méi grouss ginn an an der 75. Minutt huet de Mousset den 2:2 fir seng Faarwen an d'Netz.D'Decisioun ass dunn an der 87. Minutt gefall: E Schoss aus gutt 20 Meter vum Terrier an de Ball huet fir den 2:3 aus Lëtzebuerger Siicht gesuergt.Den Avantage aus der Paus kruten déi jonk Rout Léiwen also net iwwert déi 90 Minutte gerett.