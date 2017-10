© afp

En Dënschdeg huet d'Lëtzebuerger Football-Nationalequipe fir den Ofschloss vun der WM-Qualifikatioun 1:1 géint Bulgarien gespillt.

Domat huet sech d'Equipe net nëmme fir den 0:8 a Schweden zeréck kaf, mä och nach fir een exzellente Bilan vun dëser Campagne gesuergt.





Bilan FLF / Reportage Jeff Kettenmeyer



Wann een dem Nationaltrainer Luc Holtz an deene Responsable vun der FLF virun der Qualifikatioun gesot hätt, datt een an engem Grupp mat ënnert anerem Frankräich, Holland a Schweden 6 Punkte géif huelen, wier dëst wuel mat zwou Hänn ënnerschriwwe ginn.



Zanter en Dënschdeg den Owend ass dëst Realitéit.



1 Punkt a Frankräich, 1 a Wäissrussland, heiheem eng Victoire géint dee selwechte Géigner an eben en Dënschdeg de Remis géint d'Bulgare maachen um Enn 6 Punkten.



Just auswäerts an Holland an a Schweden war d'FLF-Formatioun net um néidege Niveau, sou de Golkipp Jonathan Joubert. Et kéint sinn, datt de Goalkipp vum F91 en Dënschdeg a sengem 90. Lännermatch fir d'lescht den Trikot vun der FLF-Formatioun unhat. Den 38 Joer ale Joubert wier wuel nach disponibel, et kann een awer dovun ausgoen, datt de Luc Holtz nees op de Wee vu Moris a Schon wäert goen.



Mat dobäi a wuel déi nächst Joren net aus der Nationalequipe ewech ze denken ass de Laurent Jans. De Rietsverteideger ass den Ament wuel den Haaptpilier an der Equipe vum Luc Holtz an huet en Dënschdeg gewisen, wéi een Ënnerscheed am ganze Lëtzebuerger Spill ass, wann de Spiller vu Beveren mat dobäi ass. Och hien zitt no dëser WM-Qualifikatioun ee ganz positive Bilan.



De nächste grousse Rendez-vous vun der Football-Nationalequipe ass am September 2018 fir den Optakt an der UEFA Nations League.



Um Dënschdeg Lëtzebuerg - Bulgarien 1:1

