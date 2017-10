E Vëlo, dee mat engem Motor manipuléiert war. © AFP

Mechaneschen Dopping / Reportage Rich Simon



Virun zwou Woche gouf a Frankräich een 43 Joer ale Coureur erwëscht, wou hien an enger Course mat engem Vëlo gefuer ass, wou ee Motor dran agebaut war. Op der Cyclocross-Weltmeeschterschaft 2016 zu Zolder konnt enger 19 Joer aler Vëlosfuererin nogewise ginn, dass si och ee Motor an engem vun hire Vëloen agebaut hat. A béide Fäll gëtt vum sougenanntene "Mechaneschen Dopping" geschwat.De Rich Simon huet bei der Lëtzebuerger Anti Dopping Agence nogefrot, op si mat esou engem Fall ka saiséiert ginn. D'Äntwert ass kloer Nee. De President vun der Alad, Guy Colas, mécht nämlech den Ënnerscheed tëscht Fuddelen an Doppen. D'Alad baséiert sech op d'Lëscht vun de Substanzen, déi vun der Wada, der Internationaler Anti Dopping Agence, verbuede sinn. Anersäits gëtt awer och nach vun 3 Methode geschwat, déi verbuede sinn. Déi 1. Method ass d'Manipulatioun vu Blutt. Hei gëtt enger Persoun Blutt ofgeholl, dëst gëtt da mat Sauerstoff ugeräicherte an da kritt d'Persoun d'Blutt erëm zeréck an de Kierper. Déi 2. Method ass déi chemesch an déi physesch Manipulatioun. Hei handelt et sech ëm d'Manipulatioun, d'Falsifikatioun oder och den Austausch vun Echantillonen. Déi 3. Method ass de Gendopping.Dat alles ass beim mechaneschen Dopping awer net de Fall. Fir dass d'Alad aktiv gëtt, muss beim Sportler eppes verbuedenes am Kierper geschéien. Beim mechaneschen Dopping ass dat net de Fall, hei geschitt eppes extern vum Kierper, sou de Guy Colas.Ee spezielle Fall ass fir de Guy Colas den Triathlon. Hei huet den Athlet just beim Vëlosfueren e Virdeel awer net beim Schwammen an och net beim Lafen. Well de mechaneschen Dopping extern vum Sportler geschitt, ass fir de Guy Colas net d'Persoun ma villméi de Vëlo gedoppt.Beim "Dopage Mécanique" am Cyclissem ass also déi International Vëlosfederatioun responsabel fir d'Strofmooss.Déi 19 Joer al Cyclocrossfuererin gouf vun der UCI fir 6 Joer gespaart. Fir de Guy Colas wollt een hei wuel en Exempel statuéieren, fir Athleten dovunner ofzeschrecken.Eng normal Dopingspär ass an der Regel 2 Joer, déi op 4 Joer kann eropgesat ginn, wann dem Sportler kann nogewise ginn, dass hien absichtlech gedoppt huet. Dat ass awer net ëmmer ganz einfach fir dat nozeweisen, sot de Guy Colas nach.