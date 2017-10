D'FLGym, déi Lëtzebuerger Turn-Federatioun, hat e Freideg een ausseruerdentleche Kongress. An no där Versammlung och een neie President.

FLGym huet e neien President / Reportage Rich Simon



De Gilbert Falsetti iwwerhëlt d'Spëtzt vun der 3. gréisster Federatioun bei eis am Land. An dat ass keen Onbekannten. De Gilbert Falsetti war schonns eng Kéier während 6 Joer President vun der FLGym. Ee Verband wou et an de leschte Joeren ëmmer nees Streidereie goufen. An där goufen et elo och nees.

Dofir war e Freideg och den ausseruerdentleche Kongress, deen awer relativ roueg an disziplinéiert iwwer d'Bühn gaangen ass. D'Majoritéit vun de Veräiner, déi e Freideg präsent waren, hunn dem ale Conseil d'Administration hiert Vertrauen net méi ausgesprach an et huet mussen zu Neiwale kommen.

De Jean Goebel, dee bis e Freideg nach President war, huet seng Kandidatur net méi gestallt.

Eenzege Kandidat fir de Presidenteposte war de Gilbert Falsetti. Hie krut 24 vun de 35 Stëmmen. Mat him komme mam Silvio Sagramola als Generalsekretär an dem José Machado als Caissier och nees zwee Leit an den CA zeréck, déi am Summer vun hire Posten ënnert dem Ex-President Jean Goebel zeréckgetrueden sinn.

Op d'FLGym elo de Wee an d'Normalitéit zeréck fënnt bleift awer ofzewaarden.

Mam Club Dolphins Fréiseng gouf e Freideg een neie Veräin an d'Turn-Federatioun opgeholl.



Hannergrond vun de Streidereien am Verband sinn ënnert anerem Onstëmmegkeeten an der rhythmescher Sportgymnastik, wou déi néideg Strukture weiderhi géife feelen.