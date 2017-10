© afp

An derdeet sech Köln weider schwéier. E Freideg den Owend gouf et fir d'Equipe vum Stöger eng 1:2-Néierlag zu Stuttgart. Köln ass gutt an de Match gestart. An der 5. Minutt hat den Osako den 1:0 um Fouss leien. No enger Flank an de Strofraum huet de Japaner de Ball direkt ugeholl, ma säi Schoss ass ganz knapp laanscht de rietse Potto gaangen. Och duerno huet Köln de Match weider dominéiert, ma e Goal ass hinnen net gelongen. Kuerz virun der Paus huet Stuttgart Drock gemaach a konnt a Féierung goen. No Viraarbecht vum Terodde huet den Donis an der 38. Minutt fir den 1:0 gesuergt.No der Paus huet den Horn am Goal vu Köln e weidere Goal verhënnert. E Fräistouss vum Donis aus der Distanz ass ganz geféierlech virun de Goal komm, ma de Keeper vu Köln konnt de Ball paréieren. An der 69. Minutt ass e Schoss aus kuerzer Distanz vum Stuttgarter Akolo ganz knapp laanscht de lénke Potto gaangen. Gléck fir Köln. No 77. Minutte konnten d'Gäscht dunn ausgläichen. Den Zoller huet un der Strofraumgrenz de Ball eriwwer ginn op den Heintz an dësen huet dat ronnt Lieder uewe lénks an de Wénkel gesat.Beim 1:1 sollt et awer net bleiwen an et gouf eng chaotesch Schlussphas. An der 88. Minutt hat den Arbitter fir Köln en Eelefmeter gepaff, nom Videobeweis gouf dës Decisioun nees zeréckgeholl. Köln war duerno wuel net méi ganz bei der Saach a Stuttgart konnt an der 4. Minutt vun der Nospillzäit nach den 2:1 markéieren. Den Akolo huet fir de Goal gesuergt. An der 6. Minutt vun der Nospillzäit huet de Guirassy et fir Köln nach eng leschte Kéier probéiert, ma hien ass um Stuttgarter-Keeper hänke bliwwen. Fir Köln ginn et domadder eng weider Kéier keng Punkten. Si sti no 8 Spilldeeg mat nëmmen engem Punkt an der Tabell op der leschter Plaz. Stuttgart sinn déi 10. mat 10 Punkten.An dera Frankräich war iwwerdeems e Freideg den Owend den Top-Match vum 9. Spilldag. Olympique Lyon hat de Champion Monaco op Besuch. No 90 Minutte gouf et en 3:2 Victoire fir Lyon.D'Spectateuren hunn direkt eng animéiert Partie gesinn an den éischte Goal ass well an der 11. Minutt gefall. D'Lokalformatioun konnt duerch e Goal vum Diaz a Féierung goen. 6 Minutte méi spéit koum d'Reaktioun vun de Gäscht. De Keita huet de Ball op de Lopes am Strofraum ginn an deen huet de Ball lénks an de Goal gesat. An der 23. Minutt konnt Lyon eng weider Kéier a Féierung goen. Dës Kéier huet de Fekir de Ball am Filet ënnerbruecht. Mat d'Féierung vun den Haushäre war net vu laanger Dauer. An der 34. Minutt huet den Traore mat engem secke Schoss dat ronnt Lieder an den ieweschte rietsen Eck gesat.An der zweeter Hallschent huet et trotz gudde Chancen op béide Säite laang Zäit no engem 2:2 ausgesinn. An der Nospillzäit ass Lyon allerdéngs nach den decisive Goal gelongen. De Fekir huet mat engem Fräistouss dem Keeper vu Monaco keng Chance gelooss. Domadder gewënnt Lyon mat 3:2 géint Monaco. De Champion verpasst d'Chance de Réckstand op de Leader am franséische Championnat de PSG ze verkierzen.Net bei Lyon dobäi war de Christopher Martins. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf vun Olympique Lyon un den Zweetligist Bourg-Péronnas ausgeléint. De Lëtzebuerger stoung bei sengem neie Veräin e Freideg den Owend awer nach net um Terrain.