Et ass elo definitiv: D'Wäissrussin Viktoria Azarenka spillt dëst Joer net op der Kockelscheier beim WTA-Tennis-Tournoi.Déi fréier Nummer 1 op der Welt ass nach ëmmer an engem Suergerechtssträit mat hirem Ex-Partner an wëll dowéinst Florida am Moment net verloossen.D'Organisateuren hate gehofft, datt de Problem um Geriicht bis en Donneschdeg gekläert wär.Mat der Däitscher Angelique Kerber haten d'Dan Maas an hir Equipe awer Ufank der Woch nach eng fréier Nummer 1 an zweefach Grand-Slam-Gewënnerin fir hiren Tournoi engagéiert kritt.