© pressphoto

D'Lëtzebuerger Football-Nationalequipe huet an der Qualifikatioun fir d'WM 2018 a Russland am Ganze 6 Punkte gesammelt an dat an engem Grupp mat staarke Géinger. Géint Wäissrussland hat een auswäerts 1:1 gespillt an am Stade Josy Barthel eng 1:0-Victoire gefeiert. Géint Bulgarien gouf et am Grand-Duché e weideren 1:1-Remis. Den Héichpunkt war den 0:0 géint Frankräich zu Toulouse. Fir den Nationaltrainer Luc Holtz war dat en eemolege Moment, dee virun allem och duerch d'Lëtzebuerger Supporter esou besonnesch war. Iwwer Twitter huet den Nationaltrainer de Supporter an engem opene Bréif nach emol Merci gesot.