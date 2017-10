E Freideg den Owend huet de Jeff Strasser mat Kaiserslautern zu Hamburg géint St. Pauli gespillt. No 90 Minutte stoung et 1:1.

© Val Wagner

Fir de Jeff Strasser war et den zweeten Optrëtt op der Trainerbänk vum 1. FC Kaiserslautern an 2. Däitscher Bundesliga. St. Pauli konnt an der 63. Minutt duerch e Goal vum Allagui a Féierung goen. An der 77. Minutt koum d'Reaktioun vu de rouden Däiwelen. Den Andersson huet no Viraarbecht vum Abu op 1:1 gesat. No 90 Minutte stoung et nach ëmmer 1:1, sou dass sech de Jeff Strasser a seng Equipe iwwert e weidere Punkt kënne freeën.Bei der Première vum Jeff Strasser haten déi Lauterer mat 3:0 géint Greuther Fürth gewonnen.

Um Samschdeg spillt den FC Metz an der Ligue 1 am franséische Football fir de Compte vum 9. Spilldag zu Saint-Etienne. De Chris Philipps an de Vincent Thill goufe bei de Grenats vun hirem Trainer Philippe Hinschberger an de Kader vun den 18 Spiller fir dës Partie geruff.