Et war eng hektesch Ufanksphas, wou béid Equippe vill onnéideg Ballverloschter ze verzeechnen haten. Keng vu béiden Equippe konnt sech eng richteg Goalchance erausspillen.Gréisstendeels huet sech de Match am Mëttelfeld ofgespillt, wat zeréckzeféiere war op d'Feele vum Präzisioun bei de Passen. Beim Stand vun 0 zu 0 ass et an d'Paus gaangen.Den Trainer vum Opsteiger muss an der Paus awer déi richteg Wierder fonnt hunn, well seng Formatioun ass an der zweeter Hallschent ganz anescht opgetrueden. An der 57. Minutt konnt de Boulahfari den 1:0 markéieren. De Ball gouf vu lénks an d'Mëtt geflankt, wou de Ball verlängert ginn ass an um zweete Potto stoung de Boulahfari genau richteg fir Rodange a Féierung ze bréngen.D'Equipe vum Cents hat sech nach net erholl vum éischte Schock ewéi Rodange eng zweete Kéier zougeschloen huet. Den Hakim Menai konnt dem Hammer Keeper de Ball ewechhuelen an de Ball an den eidele Goal schéissen.Hamm huet sech awer net opginn a konnt an der 79. Minutt duerch ee Goal vum Da Mata op 1:2 verkierzen. Den agewiesselten Da Mata hat awer nach net genuch. An der 88. Minutt huet hien den Ausgläich konnte markéieren. Mat dësem Spillstand ass et och op en Enn gaangen.