De Jupp Heynckes hat zu München nees d'Zigelen an der Hand a wollt Bayern zeréck op de Wee vum Erfolleg bréngen.- SC Freiburg 5:0Bei Bayern souz um Samschdeg de Jupp Heynckes fir déi éischte Kéier zanter sengem Récktrëtt erëm op der Trainerbänk. Et sollt direkt gutt lassgoe fir den neien Trainer, dat well si schonns no 8 Minutte mat 1:0 a Féierung goe konnten. Den Alaba gouf iwwer d'Säit geschéckt, deen huet de Ball an d'Mëtt op den éischte Potto gespillt, wou de Müller de Fouss dohi gehalen huet, ma um Enn huet de Schuster de Ball onglécklech iwwer d'Linn an den eegene Goal gedréckt.D'Lokalequipe huet weider drockvoll no vir gespillt. Esou konnte si an der 42. Minutt erhéijen. De Robben krut de Ball op der rietser Säit, ass ragezunn an huet mam lénkse Fouss ee Schoss ofginn, dëse konnt de Schwolow paréieren, ma de Ball ass bei de Coman komm, deen de Ball mat engem flotte Fluchkappball am Goal ënnerbruecht huet.Den Thiago huet an der 63. Minutt nach een dropgesat, dat mat engem flotte Schoss aus ronn 20 Meter. De Ball ass ënnen am rietsen Eck ageschloen. Keng Chance fir de Schwolow am Goal vu Freiburg.No ronn 75 Minutte war et de Müller, deen de Ball beim Söyüncü recuperéiere konnt, hie huet de Ball op de Lewandowski gespillt, deen de Ball an de Goal geschoss huet.Bayern hat nach net genuch, de Kimmich huet op Virlag vum Alaba nach ee ganz flotte Goal zum 5:0 Schlussresultat markéiert.- Hamburger SV 3:2D'Partie an der Opel Arena zu Mainz ass richteg turbulent lassgaangen. De Maxim konnt schonns no 3 Minutten den éischte Goal vun der Partie markéieren, dat op Virlag vum Donati. Ma d'Reaktioun vun den Hamburger huet net laang op sech waarde gelooss. De Walace konnt nëmme 6 Minutte méi spéit fir den Ausgläich suergen.Dëst sollten awer déi lescht Goaler an der éischter Hallschent sinn. Eréischt no der Paus, an der 52. Minutt konnt de Bell Mainz op een Neits a Féierung bréngen. Ee kuriéise Goal. De Ball flitt vum Diallo sengem Réck héich op den zweete Potto, wou de Bell genau richteg steet an de Ball an den eidel Goal käppt.An der 58. Minutt koum et dunn nach méi déck fir den HSV. De Latza hat ee Schoss aus ronn 18 Meter op de Goal ofginn an de Ball ass dem Mathenia duerch d'Hänn gaangen an ass am Goal gelant, klore Feeler vum Keeper.De Salihovic konnt an der 92. Minutt nach eng Kéier per Eelefmeter verkierzen, ma et sollt net méi duergoe fir sech ee Punkt ze erkämpfen.Hannover 96 -1:2Den Opsteiger vun Hannover, dee gutt an dës Saison gestart ass, hat an der Ufanksphas vun der Partie seng Problemer. Den neie Buteur vu Frankfurt, den Haller konnt an der 10. Minutt den 1:0 fir seng Faarwe markéieren, dat nodeems de Gacinovic hie lancéiert hat.Hannover wollt sech awer net opginn a konnt an der 36. Minutt ausgläichen. De Schwegler huet ee Corner héich an de Strofraum geschloen, do war et de Sane, deen am héchste gesprongen ass an de Ball an de laangen Eck gekäppt huet.An der 90. Minutt war et de Rebic, dee mat engem Schoss aus der Distanz fir d'Victoire gesuergt huet.Hertha BSC -0:2Virun der Partie ware béid Equippen nëmmen 1 Punkt an der Tabell auserneen. Schalke hat stoung mat 10 Punkten op der 9. Plaz an der Tabell an d'Equipe aus der däitscher Haaptstad stoung op Plaz 11 mat 9 Punkten.An der éischter Hallschent war net vill geschitt, ma kuerz virun der Paus huet den Haraguchi senger Equipe ee groussen Déngscht erwisen, ewéi hie komplett onnéideg mat gestrecktem Fouss an ee Géigner gesprongen ass. De Spiller vun der Hertha huet du fréizäiteg dierfen dusche goen.An der 54. Minutt konnt de Goretzka dunn den éischte Goal vum Match markéieren, dat allerdéngs vum Eelefmeterpunkt. Et sollt awer net dee leschte bleiwen.De Burgstaller huet dem Rekik, deen de Ball als leschte Mann hat, de Ball ewechgeholl a konnt den 2:0 markéieren. Bei dësem Stand ass et bis zum Schluss bliwwen, esou dass Schalke eng 2:0-Victoire zu Berlin feiere kann.TSG Hoffenheim - FC AugsburgDen Tabellendrëtte vun Hoffenheim krut um Samschdeg Besuch vum 6. an der Tabell, d'Equipe vun Augsburg. An der éischter Hallschent konnt keng Equipe sech een entscheedenden Avantage erausspillen.No der Paus war et dunn awer d'Lokalequipe, déi mat 1:0 a Féierung goe konnt. Den Hübner huet de Ball mam Kapp an de rietsen Eck gekäppt.An der 75. Minutt konnt de Gregoritsch ausgläichen. De Spiller vun Augsburg, dee vun Hamburg komm ass, konnt aus spatzem Wénkel de Ball an de laangen Eck schéissen.Hoffenheim wollt déi dräi Punkten awer doheem halen, esou war et an der Schlussphas den Uth, dee mat engem flotte Schoss an de Wénkel den 2:1 markéiere konnt. Et sollt awer net duergoe fir déi dräi Punkten ze sécheren. An der 90. Minutt gouf de Vogt ugeschoss an de Ball ass am eegene Filet gelant. Esou ass de Match mat 2:2 op en Enn gaangen.