Hären

Hiefenech -60:88D'Sparta huet vun Ufank u gewise wien de Chef ass. Den Opsteiger vun Hiefenech hat Problemer ënnert de Kuerf ze kommen an dat huet een awer misse versichen, well vu baussen hu si guer net gutt getraff. Nëmmen 2 vun 10 Versich vun hannert der Dräierlinn, sinn eragaangen. An der Paus stoung et 47 op 33 fir d'Gäscht vu Bartreng.Och nom Säitewiessel ass et net vill besser gaange bei der Lokalequipe. Vill Feeler an der Offensiv an deelweis ware si iwwerfuerdert mam Offensivspill vun der Sparta. Um Enn wënnt d'Sparta kloer mat 28 Punkte Virsprong.- Amicale Steesel 80:75Steesel ass zu Diddeleng ouni de Samy Picard ugetrueden. Et war eng éischt Hallschent op Aenhéicht, béid Equippen hu sech immens schwéier gedoe fir de Géigner ze kontrolléieren an esou war et eng ganz knapp Affär. Nom zweete Véierel stoung et 42 zu 39 fir Steesel.An der zweeter Hallschent huet een awer gemierkt, dass de Samy Picard bei de Steeseler feelt, well do ass et laang net méi esou gutt gaangen, ewéi nach an der éischter Hallschent. Den drëtte Véierel ass mat 28 op 20 un d'Equipe vun Diddeleng gaangen. Den T71 huet d'Amicale dauerhaft ënner Drock gesat. Esou spréngt um Enn eng Victoire eraus fir Diddeleng an domat déi zweet Néierlag dës Saison fir Steesel.AB Konter -56:71Nodeems d'Etzella um leschte Weekend géint d'Musel Pikes verluer hate, wollt een et um Samschdeg besser maachen. Dës hu si bewisen, well si hunn an der éischter Hallschent net nëmme ganz gutt getraff, ma och gutt verteidegt, esou dass et an der Paus 45: 29 stoung fir d'Etzella.An der zweeter Hallschent war et dat nämmlecht Bild. D'Etzella stoung an der Defensiv ganz gutt an huet Konter gezwongen schwéier Wërf ze huelen. Ettelbréck wënnt um Enn kloer mat 71 op 56 géint Konter.Musel Pikes -82:95Den Tabellenzweete vun der Musel hat an der éischter Hallschent seng Problemer mat der Equipe vu Walfer. Virun allem an der Offensiv war Walfer immens staark. Et konnt een iwwer 60% vun de Wërf verwandelen an nach vill méi wichteg, d'Quot vun den Dräier stoung bei 75%, 6 vun 8 waren dobannen. Esou louch een zur Paus 7 Punkte vir.No der Paus war et weider d'Residence, déi hei méi staark a méi konsequent war, well och dat drëtt Véierel ass mat 27 op 17 u Walfer gaange, domat war d'Entscheedung schonns virum leschte Véierel esou gutt ewéi gefall. Um Enn ass et eng 95 op 82 Victoire fir Walfer.

Dammen

Musel Pikes -66:85Et war eng spannend éischt Hallschent, eréischt zum Enn vum zweete Véierel konnte d'Musel Pikes sech ofsetzen. Den éischte Véierel war nach mat 18 op 16 un d'Residence gaangen. Ma am zweete Véierel hunn d'Musel Pikes duebel esouvill Punkte markéiert ewéi d'Damme vu Walfer, esou dass si an der Paus mat 38 op 29 vir waren.An der zweeter Hallschent ass awer guer näischt méi gaange bei de Musel Pikes. Si verléiere ganz kloer mat 66 op 85 géint d'Damme vu Walfer.T71 Diddeleng -82:83Béid Formatiounen si mat Vollgas an dës Partie gestart. Den T71 hat sech ganz gutt agestallt op d'Gäscht vu Steesel, déi sech no engem ausgeglachenen éischte Véierel, am zweete Véierel ganz schwéier gedoen hunn. Dëst louch dorunner, dass si net esou gutt getraff hunn ewéi dat nach am éischte Véierel de Fall war. Diddeleng konnt ganzer 10 Punkte méi markéieren ewéi d'Damme vu Steesel an an der Paus hate si ee Virsprong vun 11 Punkte géigeniwwer vum amtéierende Champion.Den drëtte Véierel war nees ganz equilibréiert, ier d'Amicale am leschte Véierel gewisen huet firwat si amtéierende Champion sinn. Si konnten de Véierel mat 24 op 12 fir sech entscheeden an domat wanne si de Match mat engem Punkt Virsprong. Domat bleift d'Amicale ongeschloen.- Etzella Ettelbréck 71:58Am éischte Véierel ass et direkt gutt lassgaange fir d'Lokalequipe. Si hu gutt getraff a konnte sech een Avantage vu 7 Punkten erausspillen. Den zweete Véierel war méi equilibréiert, ma hei hu béid Equippe méi Wäert op hir Defense geluecht. An der Paus war et eng 40 op 33 Féierung fir d'Damme vu Konter.Och an der zweeter Hallschent war d'Lokalequipe déi besser. Si hunn d'Damme vun Ettelbréck zu all Moment kontrolléiert a si wannen um Enn dach däitlech mat 71 op 58.