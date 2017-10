© Gilles Tricca

- HB Käerjeng 30:28Et war eng ganz spannend an enk Partie am Süd-Derby tëscht dem HB Diddeleng an dem HB Käerjeng. Keng vu béiden Equippe konnt sech zu engem Punkt ofsetzen. An der Paus stoung et 14 op 13 fir Käerjeng. An der zweeter Hallschent huet Diddeleng sech zum Ufank schwéier gedoen, virun allem am Réckraum. No 49 Minutte waren déi Käerjenger dunn zwee Goaler vir, ma den HBD huet reagéiert a konnt dräi Goaler hannertenee markéieren. Den HBD sollt och an de leschten 10 Minutten déi méi staark formatioun bleiwen a si gewannen um Enn een haart ëmkämpfte Match knapp mat 30 op 28 géint Käerjeng.- CHEV Dikrech 39:17Den HB Esch huet den Dikrecher vun Ufank u keng Chance gelooss. Bis zum 3:3 konnten d'Häre vun Dikrech mathalen, ma dono ass et hinne wuel ee Stéck ze séier gaangen, well zur Halbzeit stoung et schonns 18 zu 6 fir d'Equipe vun Esch. Hei hat den Tom Krier eleng schonns 7 Goaler markéiert.An der zweeter Hallschent huet sech d'Dominanz vun Esch weider kloer gemaach. Esch huet de Gäscht keng Chance gelooss a si wannen um Enn kloer mat 39 op 17.- HBC Schëffleng 25:20Schëffleng hat d'Partie eigentlech gutt ugefaangen. No 2 Minutte ware si 2:0 vir, ma duerno ass hinnen d'Partie e bëssen aus den Hänn gerutscht, dat well déi Péitenger dunn ee Laf haten. No 12 Minutte stoung et nämlech 7:3 fir Péiteng. Dëse Virsprong hu si bis an d'Paus gehalen. Deen Ament stoung et 11 zu 7.Péiteng huet an der zweeter Hallschent de Virsprong verwalt. Si konnte Schëffleng a Schach hale fir schlussendlech mat 25 op 20 ze gewannen.