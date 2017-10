© Jhang Mathes

© Facebook/BGL BNP Paribas Luxembourg Open

D'Lëtzebuerger Spillerin huet gutt matgehale mam Yanina Wickmayer aus der Belsch. Am éischte Saz ass et an den Tiebreak gaangen, do war d'Molinaro 0:6 hannen. D'Lëtzebuergerin huet sech nach eng Kéier erugekämpft, ma um Enn verléiert déi jonk Spillerin de Saz awer mat 6:8 am Tiebreak.Am zweete Saz huet d'Molinaro sech du méi schwéier gedoen. Um Enn ass och dëse Saz un d'Spillerin aus der Belsch gaangen, dat mat 6:3. Domat ass d'Wickmayer een Tour weider.Um Samschdeg war och den Tirage vum éischten Tour an hei kënnt et zur Neioplag vun der Finall bei den Olympesche Spiller. D'Angelique Kerber trëfft hei op d'Olympiagewënnerin vu Rio, d'Monica Puig aus Puerto Rico. Dëse Match gëtt um Dënschdeg gespillt.