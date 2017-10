© AFP

De Lange huet fir déi knapp 4 km Schwammen, 180 km Vëlo an 42 km Lafe, also d'Marathon Distanz, am Ganzen 8 Stonnen 1 Minutt an 39 Sekonnen gebraucht.

De grousse Favorit Jan Frodeno, deen déi lescht zwee Joer gewonnen hat, krut während dem Marathon zolidd kierperlech Problemer an hat näischt méi mat der Victoire ze dinn.