German soccer team takes a knee before Bundesliga game "for a tolerant Berlin" https://t.co/sLeXGFhkGD — Washington Post (@washingtonpost) October 14, 2017

Alles huet mam fréieren NFL-Quarterback Colin Kaepernick* ugefaangen, deen um drëtte Spilldag vun der leschter Saison aus Protest géint d'Gewalt géint Schwaarzer an den USA bei der Nationalhymne virum Match sëtze bliwwen ass. No engem Gespréich mat engem fréieren Zaldot ass hien dunn net méi op der Bänk bliwwen, mä nieft senge Kollegen, déi fir d'Nationalhymne stoungen, op d'Knéie gaangen. Mat deem Geste wollt hie den US-Zaldoten op der ganzer Welt Respekt weisen.No an no hu verschidde Spiller vun de 49ers vu San Francisco, aneren NFL-Clibb an aneren amerikanesche Sportaarten him et nogemaach. Dacks Schwaarzer, déi géint de Rassismus an den USA protestéieren, awer och Spiller mat aneren Hautfaarwen. Politesch gouf déi ganz Affär nom éischte Spilldag vun dëser Saison vun der National Football League, wei den US-President sech agemëscht huet a gemengt huet, datt Profisportler, déi esouvill an den USA verdéngen, den amerikanesche Fändel, hir Hymne an hir Arméi méi respektéiert misse ginn a wéinst där Aktioun missen entlooss ginn. Den Donald Trump huet d'Fans zum Boykott vun esou Veräiner a Spiller opgeruff.Dat huet zu Reaktioune vu Fans a Sportler gefouert. Verschidde Fans, grad Trump-Suporter, hu Videoen gedréint an online gesat, wou si hir Trikote verbrannt hunn a si wollten hire Veräiner de Réck dréinen. D'Sportler selwer hunn net domadder opgehalen, mä et hu sech der hinnen esouguer nach ugeschloss. D'Pittsburgh Steelers si souguer bei hirem Auswäertsmatch dee Weekend dono ganz an der Kabinn bliwwen, bis d'Nationalhymne gesonge war. D'Sportler hunn dee Moment an dee Weekend net nëmme géint de Rassismus, mä och géint den US-President protestéiert, deen de Grond vun hirem Protest falsch an der Ëffentlechkeet duergestallt huet, well si eben net géint d'USA oder hir Arméi, wéi den Trump et seet, protestéieren, mä géint de Rassismus an d'Policebrutalitéit géint Schwaarzer am Land. D'Besëtzer vun de Veräiner hu sech hannert hir Spiller gestallt.Elo mam Knéifall vun Hertha BSC-Berlin ass déi Aart vu Protest géint Rassismus och am europäesche Spëtzesport ukomm. Si protestéieren domadder och géint Rassismus a fir méi Toleranz op der ganzer Welt, am ganze Sport, an och zu Berlin, wou vill Leit, knapp 20 Prozent, mat Migratiounshannergrond liewen. Am Veräin selwer huet ee Spiller aus 10 verschiddenen Natiounen. Ugeschloss hu si sech hiren amerikanesche Kollegen, wéi si iwwer Twitter hiren Hashtag #TakeAKnee benotzt hunn.Dat huet an der internationaler Press fir vill Opreegung gesuergt. Nieft den däitsche Kollegen hunn ënner anerem och ESPN oder d'Washington Post driwwer geschriwwen. An der Post gouf et e ganzen Artikel iwwer de Match géint Schalke, deen d'Berliner 0:2 verluer hunn, woubäi de Sport an d'Resultat Niewesaach waren.Op Facebook schreift den Däitsche Club, datt si fir Toleranz a Responsabilitéit stinn, fir en tolerant Berlin an eng oppe Welt.*Aktuell ass de Colin Kaepernick e sougenannte "Free Agent", e Spiller ouni Kontrakt. Seng sportlech Leeschtungen aus de leschte Joren hunn dozou gefouert, datt säi Veräin hien net méi wollt hie keng nei Aarbecht als Quarterback an der NFL huet. Den US-President gesäit dat awer als Victoire fir sech, well hien annoncéiert huet, datt hie géint all Veräin, deen de Kaepernick astellt, e "Shitstorm" iwwer déi sozial Medie géif lancéieren.