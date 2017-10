© Mike Kinn

Rouspert géint Jeunesse © Usch Thommes

- JeunesseNo engem Handspill vum Escher Menessou an der 8. Minutt hat den Arbitter op de Punkt gewisen. Déi Rousperter konnten dës Chance awer net notzen, well dem Lascak säi Schoss ze harmlos war an de Sommer e paréiere konnt. Bis déi lescht 10 Minutte virun der Paus huet ee vu béide Formatioune net ganz vill gesinn. An der 38. Minutt hunn d'Spectateuren den éischte Goal gesinn. De Kurz huet no engem Pass vum Lascak de Ball nëmmen nach missen erandrécken. Den 1:0 fir Rouspert. Eng Minutt drop ass den Ausgläich gefall. No Viraarbecht vum N'Diaye huet de Soares de Sousa dat ronnt Lieder an de kuerzen Eck gesat.An der 61. Minutt konnt Rouspert eng weider Kéier a Féierung goen, de Kurz huet nees getraff. Mam 2:1 haten d'Haushären nach net genuch. Den Hartmann huet an der 82. Minutt fir den 3:1 a fir d'Schlussresultat gesuergt.- MunnerefNo der éischter Defaite vun der Saison um leschte Spilldag géint Diddeleng hat Nidderkuer e schlechten Depart géint Munneref erwëscht. Déi zwee Nidderkuerer Ferino a Flauss ware sech an der 21. Minutt net eens, ween de Ball sollt huelen, de Crnomut huet dovunner profitéiert an de Ball an de Goal geschoss. An der 26. Minutt huet Munneref op 2:0 erhéicht. No engem Fräistouss vum Sinani ass den Toure Moussa am héchste gesprongen an huet de Ball an de laangen Eck gekäppt. Nidderkuer huet sech vun dësem Réckstand net laang beandrocke gelooss an duerch Goaler an der 31. an 34. Minutt op 2:2 ausgeglach. No engem Fräistouss vum Sébastien Thill huet den Olivier Thill de Ball aus 25 Meter am Goal ënnerbruecht. Den zweete Goal fir Nidderkuer huet de Karapetian geschoss.An der 55. Minutt huet de Sébastien Thill Nidderkuer mat 3:2 a Féierung bruecht. De Schoss vum Thill war vun engem Munneref Spiller ofgefälscht ginn, keng Chance fir de Keeper Marques. Nidderkuer feiert déi 7. Victoire fir dës Saison, si bleiwen un der Tabellespëtzt mat enger Avance vun 2 Punkten op Diddeleng.Racing - F91 DiddelengRacing hat de bessere Start an d'Partie erwëscht an huet Diddeleng direkt ënner Drock gesat. An der 11. Minutt war et den da Mota, deen de Racing konnt a Féierung bréngen. Nodeems de Garos de Ball virum Strofraum verluer huet, huet de Racing e séiere Konter ageleet. Den Osmanovic huet de Ball op den Eelefmeterpunkt ginn, hei stoung den da Mota ganz eleng an huet de Ball äiskal an de Filet gesat. De Racing war no der Féierung weider déi besser Equipe um Terrain, mä Diddeleng konnt an der 39. Minutt den 1:1 duerch de Melisse schéissen.An der zweeter Hallschent ass kenger Equipe e weidere Goal gelongen. Domadder trennen sech de Racing an Déifferdeng mat engem 1:1. De Lëtzebuerger Champion léisst also Punkten hänken.- DéifferdengTëscht der Fola an Déifferdeng war et eng equilibréiert Partie an den éischte Minutten. Déi Déifferdenger konnten duerch e Goal vum Perez an der 14. Minutt virleeën. D'Féierung sollt awer net vu laanger Dauer sinn, well nëmmen 3 Minutte méi spéit huet den Hadji mat engem secke Schoss aus 25 Meter fir den Ausgläich gesuergt. D'Supporter hunn och duerno en intensive Match gesinn, op béide Säite gouf et ëmmer nees Chancen. An der 33. Minutt huet d'Fola déi nächst Chance genotzt. No engem laange Ball konnt den Dallevedove dem Seydi de Ball eriwwerspillen an deen huet sech aus 3 Meter net laang biede gelooss. Mat der 2:1 Féierung fir d'Fola ass et an d'Paus gaangen.No 55 Minutte war et den Hadji, dee fir den 3:1 gesuergt huet. Virausgaange war e Feeler vum Siebenaler a Weber am Déifferdenger Strofraum. D'Fola huet duerno weider monter no vir gespillt an Déifferdeng keng Chance gelooss. An der 66. Minutt an an der 71. Minutt konnt d'Fola duerch Goaler vum Seydi an dem Hadji op 5:1 setzen. An der 82. Minutt huet et eng weider Kéier am Goal vun de Gäscht gerabbelt. De Seydi huet säin 3. Goal geschoss. Eng Minutt drop huet de Caron op 2:6 verkierzt. An der 86. Minutt ass Déifferdeng e weidere Goal gelongen. Den Amri huet déi Escher Noléissegkeet ausgenotzt an op 3:6 gesat. Fir de Match ze dréie war et awer ze spéit. D'Fola gewënnt mat 6:3.- US EschNo 17 Minutte konnt Stroossen duerch e Goal vum Schulz mat 1:0 a Féierung goen. No der Paus hunn d'Haushären de Virsprong ausgebaut. Den Dos Santos huet e Fräistouss verwandelt. Den Opsteiger konnt an der 61. Minutt eng Reaktioun weisen. No enger Flank vum Rocha kann de Medri op 1:2 verkierzen. Fir d'US Esch ass et awer net méi duergaangen. Um Enn verléiere si géint Stroossen.Hueschtert - Union Titus PéitengSchonn no 7 Minutten ass d'Union Titus Péiteng a Féierung gaangen. De Cissé huet fir de Goal gesuergt. Péiteng huet déi éischt Hallschent dominéiert, Hueschtert huet hannen ëmmer erëm gewackelt. No der Paus ass Hueschtert besser an d'Partie komm. An der 56. Minutt konnt de Drif op 1:1 ausgläichen. 4 Minutte méi spéit huet de Stumpf fir d'2:1-Féierung gesuergt. Duerno huet et laang no enger Victoire fir Hueschtert ausgesinn, ma an der Nospillzäit konnt de Cissé per Eelefmeter fir den 2:2 suergen.Um Samschdeg hate sech Rodange an den RM Hamm Benfica mat engem 2:2 getrennt. An der 57. Minutt konnt de Boulahfari Rodange mat 1:0 a Féierung. Zwou Minutten drop huet de Menai fir d'Haushären op 2:0 erhéicht. Den RM Hamm Benfica ass et gelongen duerch Goaler an der 79. an 88. Minutt nach auszegläichen. Déi zwee Goaler huet den da Mata geschoss.