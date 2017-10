© afp

Leverkusen huet et net gepackt, zwou Féierungen iwwert déi 90 Minutten ze bréngen. No 29 Minutten huet de Lars Bender d'Werkself verdéngt a Féierung bruecht. No engem Korner konnt den Origi de Ball net richteg klären. Vun der Schëller vum Lars Bender ass dat ronnt Lieder bei de Retsos gesprongen, dësen huet séier reagéiert an de Ball zeréck ginn. De Bender huet sech dunn d'Chance aus kuerzer Distanz net huele gelooss an de Ball an de kuerze Wénkel geschoss. Sekonne virun der Paus huet Wolfsburg ausgeglach. No enger Flank ass den Origi am Strofraum am héchste gesprongen an de Ball mam Kapp an de Goal gesat.No der Paus konnt Leverkusen an der 61. Minutt nees a Féierung goen. No engem flotte Konter huet den Alario fir den 2:1 gesuergt. 8 Minutte méi spéit hunn d'Gäscht nees ausgeglach. De Blaszcykowski huet am Zentrum de Sven Bender stoe gelooss, ass virum Leno äiskal bliwwen an de Ball riets ënnen am Goal ënnerbruecht.No 90 Minutten ass d'Partie mat engem 2:2-Remis ofgepaff ginn. Béiden Equippen hëlleft dëst Resultat net wierklech, si bleiwen an der zweeter Hallschent vun der Tabell. Fir Wolfsburg ass et de 4. Remis am 4. Match ënnert der Leedung vum Martin Schmidt.E Sonndeg den Owend um 18 Auer spillt nach Werder Bremen géint Borussia Mönchengladbach.An dera Frankräich huet Nanzeg zu Bordeaux 1:1 gläich gespillt. D'Gäscht waren an der Nospillzäit vun der 1. Halschent duerch de Goal vum Nakoulma a Féierung gaangen. Direkt no der Paus huet Bordeaux eng Reakrtioun gewisen. De Malcom huet fir den Ausgläich gesuergt. An der Tabell steet Nanzeg weider gutt do. No 9 Spilldeeg sti 17 Punkten um Konto an et ass déi 4. Plaz.Montpellier gewënnt 2:0 géint Nice. D'Goaler hunn de Sessegnon an der 55. Minutt an den Mbenza an der 76. Minutt geschoss.An dergouf et an den zwou Sonndespartien zwee Mol e Remis. Brighton & Hove Albion an Everton trennen sech mat engem 1:1. D'Spectateuren hunn zwee spéit Goaler gesinn. An der 82. Minutt hunn d'Haushären duerch den Knockaert virgeluecht. An der 90. Minutt huet de Rooney nach de Punkt fir Everton gerett.