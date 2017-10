De Basket Esch huet vun der éischter Sekonn un d'Spill an d'Hand geholl. D'Lokalformatioun huet ganz konzentréiert um Parquet agéiert a loung an der Paus mat enger Avance vu 15 Punkten a Féierung. No der Paus huet de Basket Esch weider ganz effektive Basket gespillt a konnt de Virsprong tëschenduerch op iwwer 20 Punkten ausbauen. Am leschte Véierel konnt de Racing de Réckstand nach op 8 Punkte verkierzen, ma fir d'Partie nach eemol ze dréien ass et net méi duergaangen. De Basket Esch wënnt 82:70 géint de Racing a féiert déi 4. Victoire am 5. Match. Déi Escher stinn elo eleng un der Tabellespëtzt.E Samschdeg haten d'Sparta, d'Etzella, den T71 an d'Musel Pikes gewonnen.Bei den Damme war et um Sonndeg och nach eng Partie. De Basket Esch setzt sech mat 74:54 géint den Telstar Hesper duerch.