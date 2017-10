Hei fannt Dir de Livestream vun 18h00 Auer un.





Gewannt Ticketen:

Erlieft 1/4 Finalen ouni ze bezuelen?



Mir hu VIP Tickete fir de 19. Oktober kritt déi Dir elo gewanne kënnt! Also spillt hei mat an huelt Iech Är VIP Ticketen.



Schéckt eng SMS op de 62468* mam Code: "Luxembourg Open" + Ären Numm an Adress a gewannt déi 2 Ticketen.





Programm: