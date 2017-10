© Val Wagner / RTL

An der neister Fifa-Weltranglëscht huet d'Lëtzebuerger Footballnationalequipe sech ëm 8 Plazen op d'93 verbessert. Domat hunn d'Rout Léiwen hire beschte Ranking vun allen Zäiten aus dem Joer 1996 egaléiert. Dat war an der Campagne, wou d'FLF-Formatioun ënnert dem deemolegen Nationaltrainer an aktuelle President Paul Philipp 10 Punkte krut. Op der éischter Plaz steet nach ëmmer Däitschland, virun Brasilien an Portugal.