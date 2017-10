X

Déi éischt Tête-d'affiche, déi am 1. Tour eliminéiert ginn ass, ass d'Eugenie Bouchard. D'Kanadierin huet an 3 Sätz, 6-2, 2-6 an 3-6 géint d'Schwedin Johanna Larsson verluer. Soss huet ënnert anerem d'Hollännerin Kiki Bertens an 2 Sätz géint d'Tschechin Denisa Allertova gewonnen an d'Brittin Heather Watson huet sech kloer an 2 Sätz géint d'Belsch Yanina Wickmayer duerchgesat.Out fir d'Titelverdeedegerin Monica Niculescu. D'Rumänin verléiert am 1. Tour vum WTA-Dammen Tennis Tournoi op der Kockelscheier an zwee Sätz 5-7, 3-6 géint d'Franséisin Pauline Parmentier.An engem richtege Krimi konnt sech d'Andrea Petkovic an dräi Sätz duerchsetzen. Hat d'Nummer 93 op der Welt nach den éischte Saz dominéiert a 6:1 gewonnen, konnt sech d'Petra Martic aus Kroatien am zweete Saz zeréckkafen, dat mat 6:3. Den drëtte Saz huet da missen an den Tie-Break goen, wou sech déi Däitsch mat 7:6 konnt duerchsetzen.E Méindeg huet schonn d'Rumänin Sorana Cirstea missen opginn.