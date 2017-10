CL: Real Madrid - Tottenham, den 0:1 (17.10.2017) Selbstgoal Varane an der 28.

CL: Real Madrid - Tottenham, den 1:1 (17.10.2017) Eelefmeter vum Ronaldo an der 43.

Weidere Spilldag dës Woch an der Gruppephas vun der Champions League, en Dënschdeg waren d'Gruppen E bis H drun. E Mëttwoch ass et dann u de Gruppen A bis D.Den drëtte Spilldag an de Gruppen E bis H kéint een esou resuméieren: e puer héich Victoire, e puer iwwerraschend Gläichspiller an eng éischt Victoire an der Champions League vu Leipzip.Maribor-Liverpool 0:7Spartak Moskva-Sevilla 5:1Feyenoord - Shakhtar Donetsk 1:2Man. City - Napoli 2:1Leipzig - Porto 3:2Monaco - Besiktas 1:2Real Madrid - Tottenham 1:1APOEL - Dortmund 1:1