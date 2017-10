© afp

No 90 Minutte stoung et tëscht Qarabag an Atlético Madrid 0:0. D'Spuenier hu sech vun Ufank u ganz schwéier gedoe géint de Géigner aus dem Aserbaidschan. An der 1. Hallschent hat de Favorit an dëser Partie zwou gutt Chancen. An der 27. Minutt huet de Carrasco no engem laange Pass d'Verteideger vun den Haushäre stoe gelooss an ass eleng a Richtung Goal gelaf. Beim Ofschloss huet et awer gehapert, de Carrasco huet de Ball direkt op de Keeper aus dem Aserbaidschan geschoss. An der 39. Minutt stoung de Griezmann, no engem Pass vum Gameiro, fräi virum Sehic, ma och säi Schoss konnt de Keeper paréieren.No der Paus huet ee keng Steigerung bei Madrid gesinn. Qarabag stoung hanne weiderhi gutt an huet kaum Chance vun de Gäscht zougelooss. Vun der 75. Minutt u stoung d'Lokalformatioun nëmmen nach zu 10 um Terrain, ma och dat huet Atlético Madrid net gehollef. An der 84. Minutt haten d'Spuenier nach eng lescht Chance, ma och hei ass de Ball net eragaangen. Domadder geet de Match mat engem 0:0 op en Enn.

D'Matcher vum Mëttwoch am Iwwerbléck

Benfica - Manchester UnitedZSKA Moskau - FC BaselBayern München - Celtic GlasgowRSC Anderlecht - PSGFC Chelsea - AS RoumQarabag - Atlético Madrid 0:0FC Barcelona - Olympiakos PiräusJuventus Turin - Sporting CP