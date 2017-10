Obwuel all Joers den ING-Marathon scho fréi genuch ausgebucht ass, mécht den Organisateur Erich Francois ënnert anerem och a Spuenien dofir Reklamm. Um Palma Marathon zu Mallorca probéiert hie Leefer z'iwwerzeegen, och op Lëtzebuerg lafen ze kommen. Esou ginn et och eng jett Lëtzebuerger, déi dohanne matlafen. De But: dass de Marathon zu Lëtzebuerg nach méi multikulturell gëtt.Ronn 14.000 Leefer sinn all Joers beim ING-Nuets-Marathon um Depart. Dorënner Sportler aus der ganzer Welt. Fir dat déi awer iwwerhaapt mol de Wee op Lëtzebuerg fannen, muss am Virfeld Reklamm fir dëst Evenement gemaach ginn. Beim Mallorca Marathon leschte Sonndeg war dofir och den Erich François, Organisateur vum ING-Marathon, mat dobäi. Zwar net als Leefer, mä als Botschafter vu Lëtzebuerg.Den Erich François mécht Reklamm fir en Event dat all Joers praktesch komplett ausgebucht ass. Heifir huet hien awer eng ganz simpel Erklärung. Lëtzebuerg ass kee Marathon, fir séier ze lafen, ma een, wou een eppes erlieft an d'Stad genéisst. Et muss een de Leit kloer maachen, datt d'Stad Lëtzebuerg en anere Flair huet, wéi aner Stied.Den Intressi ass grouss, zemools well beim ING Marathon den Depart ass, wann et ufänkt däischter ze ginn. Mat Broschüren alleng ass et awer net gedoen. Natierlech hunn d'Leefer och vill Froen un den lëtzebuergeschen Organisateur, déi awer net ëmmer nëmmen eppes mat Sport ze dinn hunn.Nieft dem Erich François sinn awer och eng 30 Lëtzebuerger zu Palma, déi de Marathon matlafen. Si maachen natierlech och Reklamm fir de Marathon doheem.70% vun den Participanten zu Lëtzebuerg kommen aus dem Ausland. Mä den Eric a seng Equipe sinn zouversiichtlech, dat och déi 13. Editioun den 12. Mee 2018 nees e grousse Succès gëtt.