© pressphoto

D'Elise Mertens aus der Belsch konnt sech an 3 Sätz mat 6:2, 0:6 a 6:3 géint d'Amerikanerin Madison Brengle behaapten.D'Heather Watson aus Groussbritannien huet dem Anett Kontaveit aus Estland keng Chance gelooss a setzt sech kloer an 2 Sätz mat 6:4 a 6:4 duerch.D'Carina Witthöft aus Däitschland huet kuerze Prozess mat der Russin Evgeniya Rodina gemaach. Si setzt sech mat 6:2 a 6:3 duerch.Eng 2:0 Victoire gouf et och fir d'Pauline Parmentier géint d'Veronica Cepede Royg. D'Spillerin aus Frankräich huet mat 7:5 a 6:1 gewonnen.Déi däitsch Andrea Petkovic huet am zweete Saz vun hirer Partie missen op ginn. Kiki Bertens ass domadder en Tour weider.