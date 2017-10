Hei gouf et eng Iwwerraschung. De Racing aus der Nationaldivisioun huet nämlech beim BC Mess verluer. De Veräin aus der National 2 war mat engem Plus vun 10 Kierf an d'Partie gestart. Nom 1. Véierel hat de BC Mess nach ëmmer 5 Punkten Avance. Am 2. Véierel ass beim Racing näischt zesumme gelaf, sou dass d'Lokalequipe mat 46:29 dovunn zéie konnt. No der Paus ass et beim Racing e bësse besser gelaf an et konnt een de Réckstand op 55:65 verkierzen. An de leschten 10 Minutten ass et de Gäscht awer net méi gelongen d'Partie ze dréien, sou dass de BC Mess um Enn mat 89:81 gewënnt.D'East Side Pirates verléiere mat 90:97 géint Munneref. De Préizerdaul zitt mat 71:79 géint Schieren de Kierzeren.Bei den Damme stoungen sech an der Partie tëscht dem T71 Diddeleng an der Sparta zwee Veräiner aus der Nationaldivisioun géigeniwwer. Um Enn geet den T71 mat 73:52 géint Bartreng als Gewënner vum Terrain. Kielen gewënnt 56:50 géint Zolwer an d'East Side Pirates musse sech mat 40:73 géint den Telstar Hesper aus der National Divisioun geschloe ginn.Déi weider Partië vun de 1/16-Finalle vun der Coupe de Luxembourg ginn en Donneschdeg den Owend gespillt.