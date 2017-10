An den éischten 2 Spilldeeg gouf et an der Europa League keng Victoire fir eng däitsch Equipe. Vun 19 Auer un wollte Köln a Berlin dat änneren, gegléckt ass et hinnen awer net. Um 21h05 huet Hoffenheim dann doheem d'Chance, déi éischt Victoire ze huelen.Eng weider Néierlag gouf et fir den FC Köln, déi bei Bate Borisov ugetruede sinn. Ee Goal, vum Rios an der 55. Minutt, ass der Heemequipe duergaangen, fir dräi Punkten ze huelen an domadder och déi éischt Victoire an der Grupp H. Fir Köln war et dës Saison déi véiert Defaite an hirem véierten UEFA-Match.Ganz knapp konnt sech Arsenal beim Roude Stär Belgrad duerchsetzen. Vun der 80. Minutt u war d'Equipe aus London an Iwwerzuel, nodeem den Rodic, Defenseur bei Belgrad, Giel-Rout gewise krut. Déi Iwwerzuel konnten d'Englänner ausnotzen, dat mat engem Goal vum Giroud an der 85. Minutt.An der Grupp H huet Arsenal, no dräi Victoiren aus 3 Matcher, 9 Punkten. Belgrad a Borisov komme béid op 4, nach kee Punkt dogéint huet Köln.Net besser ass et dem Veräin aus der däitscher Haaptstad ergaangen. D'Hertha huet bei Zorya Luhanks 2:1 verluer. D'Heemequipe war no 42 Minutten duerch de Silas a Féierung gaangen, ma nom Säitewiessel huet de Selke ausgeglach. De Schlussgoal huet den Svatok an der 79. Minutt markéiert.No engem 2:2 zu Bilbao ass Östersund, déi d'Fola erausgehäit hunn, nach ëmmer den éischten an der Tabell. Hannert hinne kënnt Luhansk mat 6 Punkten. Bilbao huet no 3 Spilldeeg 2 Punkten, d'Hertha 1.An enger vun de Spëtzepartie vun dësem Spilldag huet sech Nice misse géint Lazio Roum geschloe ginn. D'Fransouse ware schonn no 4 Minutten duerch de Balotelli a Féierung gaangen, ma direkt nom Upëff konnten d'Italiener mam Caicedo ausgläichen. An der zweeter Hallschent huet den Milinkovic bei Roum gewisen, wat hie kann, a konnt an der 65. an an der 89. Minutt treffen.3 Matcher an 3 Victoire gouf et fir Lazio Roum, déi domadder 9 Punkten an der Tabell hunn. Nice kënnt no dëser Nierlag op 6. Arnheim an Waregem hunn den Owend 1:1 gespillt a fir béid Equipe war et den éischte Punkt.Mat engem 2:1 konnt Marseille doheem dräi Punkten huelen. No 17 Minutte waren d'Fransousen awer nom Goal vum Martins 0:1 géint Guimaraes hannen, ma den Ocampos an der 28. an den Lopes an der 76. konnten d'Victoire fir den Olympique sécheren.Mat 7 Punkten ass Salzburg, déi 2:0 zu Konyaspor gewanne konnten, 1 Punkt viru Marseille. Op der drëtter Plaz steet Konyaspor mat 3 Punkten, véierten ass Guimaraes mat engem Punkt.TSG Hoffenheim - Basaksehir IstanbulAC Mailand - AEK AthenFC Everton - Olympique Lyon