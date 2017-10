© pressphoto (Archiv)

De Matthieu Osch huet 1 Minutt 11 Sekonnen an 71 Honnertstel fir de Circuit vum Riseslalom gebraucht. Fir de Lëtzebuerger ass et déi éischt Victoire op dësem Niveau a mat 44,47 FIS-Punkten huet hien eng zweete Kéier d'Norm, déi de COSL gefuerdert huet, fir d'Olympesch Spiller 2018 zu Pyeongchang a Südkorea gepackt.Elo ass et um COSL ze decidéieren ob de Matthieu Osch däerf un den Olympesche Spiller deelhuelen oder net.Zanter 1994 hat kee Lëtzebuerger dat am Schi Alpin méi fäerdeg bruecht.

Deemools war dat de Marc Girardelli. Duerch säi Succès e Mëttwoch bei enger Indoor-Course an der Belsch huet hien d'Norm, déi vum Lëtzebuerger Olympesche Comité fixéiert war, eng zweete Kéier ënnerbueden. Déi éischte Kéier war dat am August a Südafrika de Fall. Wann een d'Qualifikatioun esou fréi an der Saison an der Täsch huet, kann ee natierlech vill méi fräi fueren.



Elo kann de Matthieu Osch sech méi op den Training konzentréieren a muss net méi iwwerall déi Punkte siche goen, fir d'Qualifikatioun.



De Matthieu Osch ass zanter dem leschte Joer zu Saalfelden an Éisterräich an engem Sport-Lycée. Hei kritt hien d'Schoul an de Sport ideal ënnert een Hutt. Och wann d'Qualifikatioun gepackt ass, ännert sech awer net all ze vill um Programm, wat den Training betrëfft. Bei de Coursse gëtt de gekuckt, fir do e bëssen erofzeschrauwen.



Den Matthieu Osch huet d'Qualifikatioun am Slalom gepackt. Et kann awer sinn, dass hien op den Olympeschen Spiller och am Riseslalom kann un den Depart goen. Fir de Slalom wier hie sécher qualifizéiert, wann hien dann och nach am Riseslalom un den Depart ka goen, da géif hien dat och maachen.



Dem Matthieu Osch seng Qualifikatioun muss elo nach vum COSL validéiert ginn. Dat ass awer am Prinzip just eng Formsaach.

De Max Castermans huet sech bei der Course an der Belsch als 24. ënnert 54 Coureure klasséiert.