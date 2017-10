Sport: Am meeschte gelies

D'Pauline Parmentier huet sech als éischte Spillerin fir d'Halleffinalle beim Tennis-Tournoi op der Kockelscheier qualifizéiert. Mat 6:1 a 6:2 gewënnt d'Franséisin géint d'Schwedin Johanna Larsson.



D'Géignerin vum Pauline Parmentier an der Halleffinall ass d'Carina Witthöfft. Déi däitsch Tennisspillerin konnt sech an 2 Sätz mat 6:1 a 6:2 géint d'Kiki Bertens aus Holland behaapten.



Um 18 Auer kritt et d'Olympiagewënnerin Monica Puig mat der Britin Naomi Broady ze dinn. A fir 19.30 Auer ass d'Partie Heather Watson géint Elise Mertens geplangt.