© AFP

Mat 103 op 91 konnt sech de Basket Esch géint d'Kordall Steelers duerchsetzen. 107 Punkte konnt den Telstar zu Mamer markéieren, dogéint hu si der just 63 géint sech kritt. Méi knapp ka sech dann Zolwer doheem géint Bascharage duerchsetzen, datt mat 86 op 72. 102 Punkten huet d'Fiels gebraucht, fir am Kayldall, 87 Punkten, eng Ronn weider ze kommen. 74:97 war dann de Score tëscht Hiefenech a Walfer an Wolz verléiert doheem 61:83 géint Miersch.Bei denkonnt sech de Black Star vu Miersch géint d'Fiels mat 59 op 45 duerchsetzen. Och eng Victoire gouf et fir de Préizerdaul, déi d'Kordall Steelers 41:34 geklappt hunn. Eng Ronn weider sinn och de BC Mess, dee sech 65:34 géint de Racing kann duerchsetzen, a Schieren, déi Nitia Beetebuerg mat 84:49 geklappt hunn.