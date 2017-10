X

Am éischte Saz hate béid Spillerinne Problemer hire Service duerchzebréngen. Souwuel d'Carina Witthöft wéi och d'Pauline Parmentier hunn hire Service direkt 5 Mol missen ofginn an et ass um Enn an den Tiebreak gaangen. Hei war d'Spillerin aus Däitschland e gutt Stéck besser, si konnt den Tiebreak mat 7:2 fir sech entscheeden an domadder de Saz mat 7:6.



Am zweete Saz ass beim Carina Witthöft net vill zesumme gelaf an d'Pauline Parmentier huet kuerze Prozess gemaach. D'Spillerin aus Frankräich decidéiert de Saz mat 6:1 fir sech. D'Entscheedung ëm d'Plaz an der Finall huet du missen am 3. an decisive Saz falen. D'Carina Witthöft konnt beim Stand vun 2:1 dem Pauline Parmentier de Service ofhuelen an de Saz um Enn mat 6:3 gewannen.



No 2 Stonnen an 18 Minutte gewënnt d'Carina Witthöft an der Halleffinall an 3 Sätz mat 7:6, 1:6 a 6:3 géint d'Pauline Parmentier aus Frankräich.



D'Carina Witthöft hat an der Qualifikatioun d'Eleonora Molinaro eliminéiert.



An der zweeter Halleffinall sti sech d'Monica Puig aus Puerto Rico an d'Elise Mertens aus der Belsch géigeniwwer.



D'Finall gëtt e Samschdeg op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu an der App iwwerdroen.